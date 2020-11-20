Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин считает, что вакцина получит соответствующее разрешение, а ее распространение начнется до конца 2020 года. Об этом он заявил во время интервью с CNN.

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Разработчики иимеют за цель поставить несколько сотен миллионов доз в течение первых 4-5 месяцев 2021 года. Сахин заявил, что если все пойдет по плану, то коронавирус можно будет взять "под контроль" в первой половине следующего года.

Я уверен, что если все будет хорошо и мы будем иметь очень организованную поставку вакцин, то сможем иметь нормальное лето и зиму в 2021 году,

– заявил он.

Сахин также подчеркнул, что приоритетной задачей каждой страны должно быть обеспечение высокого уровня вакцинации среди населения до наступления осени следующего года.

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