Pfizer и BioNTech требуют экстренного разрешения на массовую вакцинацию против COVID-19
Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин считает, что вакцина получит соответствующее разрешение, а ее распространение начнется до конца 2020 года. Об этом он заявил во время интервью с CNN.
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Разработчики иимеют за цель поставить несколько сотен миллионов доз в течение первых 4-5 месяцев 2021 года. Сахин заявил, что если все пойдет по плану, то коронавирус можно будет взять "под контроль" в первой половине следующего года.
Я уверен, что если все будет хорошо и мы будем иметь очень организованную поставку вакцин, то сможем иметь нормальное лето и зиму в 2021 году,
– заявил он.
Сахин также подчеркнул, что приоритетной задачей каждой страны должно быть обеспечение высокого уровня вакцинации среди населения до наступления осени следующего года.
Что известно о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
- Во время исследования III фазы, в которой приняла участие 43 661 человек, вакцина продемонстрировала эффективность в 95%. Зато показатель эффективности среди пожилых людей составляет 94%.
- Это двухкомпонентный препарат – его необходимо вводить дважды. Последнюю дозу вводят на 28 день после первой вакцинации.
- Особенность препарата в том, что он содержит РНК вируса, в которой закодировано участок одного из генов SARS-CoV-2. РНК проникает клетки, после чего они нарабатывают вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.
- Вакцина имеет один недостаток – особенно сложные условия для хранения. Ее необходимо хранить при температуре около -75°C, что примерно на 50 градусов холоднее, чем любая вакцина, которая сейчас используется. Поэтому препарат будет сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.
- Разработчики обещают решить эту проблему до второй половины 2021 года.
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