В Харьковской области через снегопады и заметенные трассы бригада скорой вынуждена была пешком добираться до больного. Человек нуждался в экстренной помощи.

Автомобилю бригады медиков по дороге на вызов в Великобурлукском районе не удалось проехать из-за сугробов. Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского областного совета.

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К 81-летнему больному мужчине медики отправились пешком. Он нуждался в экстренной медицинской помощи из-за обострения хронического заболевания.

Заметим, что несмотря на сложные погодные условия и работу в условиях строгого карантина, экстренная медицинская помощь оказывается жителям области полностью и в режиме 24/7,

– отметили в центре.



Медики скорой пешком шли к больному на Харьковщине / Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

К слову, ранее сообщалось, что из-за большого количества обращений бригады скорой не успевают на вызовы. Украинская медицина не выдерживает испытаний эпидемией коронавируса.

Обратите внимание! Напомним , в Харькове первый снег выпал 15 ноября. Местные жители зафиксировали его на камеры.