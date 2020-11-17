Пешком через снежные сугробы: как на Харьковщине медики скорой добирались к больному – фото
В Харьковской области через снегопады и заметенные трассы бригада скорой вынуждена была пешком добираться до больного. Человек нуждался в экстренной помощи.
Автомобилю бригады медиков по дороге на вызов в Великобурлукском районе не удалось проехать из-за сугробов. Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского областного совета.
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К 81-летнему больному мужчине медики отправились пешком. Он нуждался в экстренной медицинской помощи из-за обострения хронического заболевания.
Заметим, что несмотря на сложные погодные условия и работу в условиях строгого карантина, экстренная медицинская помощь оказывается жителям области полностью и в режиме 24/7,
– отметили в центре.
Медики скорой пешком шли к больному на Харьковщине / Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
К слову, ранее сообщалось, что из-за большого количества обращений бригады скорой не успевают на вызовы. Украинская медицина не выдерживает испытаний эпидемией коронавируса.
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