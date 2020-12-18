В Николаеве оборудовали первый мобильный госпиталь, где будут лечить больных коронавирусом. Его открыли на базе 5 городской больницы в Николаеве.

В госпитале все палаты отдельные и изолированные. Больше о первом в Украине мобильном госпитале для инфицированных коронавирусом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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По словам главного врача городской больницы №5 Елены Терентьевой, все палаты укомплектованы самыми современными функциональными кроватями, оборудованием, аппаратами ИВЛ, централизованной подачей кислорода.

Всего в госпитале 20 палат на 60 коек, а также еще 5 дополнительных коек в реанимационном отделении. В каждой палате есть свой санузел и отдельный вход.



Как выглядят палаты в мобильном госпитале для больных COVID-19 / Фото Укринформ

Мобильный госпиталь полностью подготовили за полгода

Госпиталь начали строить еще в мае, а полностью закончили за полгода. Построили, в частности, и кислородную станцию. А также сложную систему вентиляции, которая обеспечивает полную безопасность медицинского персонала в так называемой "чистой зоне".

Коридоры снабжаются дополнительным притоком воздуха, создается повышенное давление. В результате воздух из "чистой" зоны попадает в "грязную". А наоборот он попасть не может,

– пояснил директор департамента реализации проектов Николаевского глиноземного завода Сергей Сидоров.

Возведение такого госпиталя стоило 155 миллионов гривен. Однако строили его не за государственные деньги, хотя Министерство Здравоохранения закладывало расходы на развертывание мобильных госпиталей, а за счет меценатов.



Приемное отделение в мобильном госпитале / Фото Укринформа

Сейчас в Николаевской области заполнено почти 70% коек для больных коронавирусом.