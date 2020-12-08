Маргарет Кинан – 90-летняя жительница Северной Ирландии – стала первой женщиной в мире, которая получила вакцину от коронавируса. Она похвасталась, что наконец сможет вернуться к нормальной жизни.

Маргарет Кинан, которой в следующем году исполнится 91 год, назвала вакцину "лучшим подарком на день рождения". Об этом пишет BBC.

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Вакцинацию пожилой женщине провели в университетской больнице города Ковентри. Это сделали в пределах массовой вакцинации, запланированной правительством Великобритании.

Маргарет Кинан ввели вакцину в 6:31 утра 8 декабря. Это первая из 800 тысяч вакцин Pfizer BionTech, которые планируют ввести в ближайшие недели.

Прежде всего в Великобритании будут вакцинировать людей, которым больше 80 лет. К концу декабря всего планируют вакцинировать до 4 миллионов человек.

Это такая честь для меня быть первым человеком, привитым против Covid-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать,

– поделилась Маргарет Кинан.

Она отметила, что теперь сможет вернуться к нормальной жизни и проводить время с семьей, от чего в последний год пришлось практически отказаться.

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