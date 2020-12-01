Первые случаи COVID-19 в США начали появляться еще в начале декабря 2019 года: исследование
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) выявил, что в Америке коронавирус начал распространяться еще то того, как Китай сообщил о вспышке болезни.
Исследователи из CDC обнаружили, что на западе США некоторые люди были инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2 еще в начале декабря 2019 года. Результаты мониторинга обнародованы в журнале Oxford Academic.
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Кроме того, у жителей других штатов выявляли антитела в начале января еще до того, как в тех регионах начали регистрировать первых больных
Ученые считают маловероятным то, что эти антитела были выработаны для обуздания других коронавирусов, поскольку 84 образца имеют нейтрализующее действие, специфичное именно для SARS-CoV-2.
Ученые подчеркнули, что по образцам невозможно установить, каким образом и где люди подхватили инфекцию.
Это уже не первое сообщение, свидетельствующее об инфицировании коронавирусом людей за пределами Китая к началу 2020 года. В частности, в 2019 году следы коронавируса были замечены во Франции и Италии.
Почему не стоит паниковать и вдаваться в теории заговора
- То, что Китай сообщил о вспышке коронавируса в конце декабря, не означает, что болезнь тогда и возникла. Еще раньше было известно, что некоторых людей госпитализировали в Китае уже в начале декабря 2019 года.
- Согласно последним данным от китайских СМИ, нулевого пациента с коронавирусом зарегистрировали еще в ноябре. Так, в правительственных записках есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй инфицировался неизвестной болезнью. Пока что его официально считают нулевым пациентом.
- Поскольку на тот момент между странами было свободное транспортное и авиасообщение, не удивительно, что вирусу удалось проникнуть за пределы Китая до того, как страна впервые заблокировала провинцию Хубэй. Напомним, что эти строгие ограничительные меры в регионе ввели аж 23 января.
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