Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) выявил, что в Америке коронавирус начал распространяться еще то того, как Китай сообщил о вспышке болезни.

Исследователи из CDC обнаружили, что на западе США некоторые люди были инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2 еще в начале декабря 2019 года. Результаты мониторинга обнародованы в журнале Oxford Academic.

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Кроме того, у жителей других штатов выявляли антитела в начале января еще до того, как в тех регионах начали регистрировать первых больных

Ученые считают маловероятным то, что эти антитела были выработаны для обуздания других коронавирусов, поскольку 84 образца имеют нейтрализующее действие, специфичное именно для SARS-CoV-2.

Ученые подчеркнули, что по образцам невозможно установить, каким образом и где люди подхватили инфекцию.

Это уже не первое сообщение, свидетельствующее об инфицировании коронавирусом людей за пределами Китая к началу 2020 года. В частности, в 2019 году следы коронавируса были замечены во Франции и Италии.

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