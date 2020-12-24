Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech против коронавирусной инфекции уже отправили в страны Европейского союза.

Начало вакцинации запланировано в период с 27 по 29 декабря, пишет пресс-служба Европейской комиссии в твиттере.

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"После тщательного упаковки партии недавно одобренной вакцины против COVID-19 начинают отправляться в 27 стран ЕС. Эти вакцины скоро прибудут в пункт назначения, которые будут использоваться во время дней вакцинации 27, 28 и 29 декабря", – говорится в заявлении Европейской комиссии.



Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech уже отправили в страны ЕС / Фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что совсем скоро будут вакцинированы первые жители Европы.

Я тронута тем, что вижу: первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы,

– заявила глава Еврокомиссии.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech

Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.

Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.

Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.

Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.