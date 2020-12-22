Первой среди балканских стран, получившей вакцину против коронавируса, стала Сербия. Во вторник, 22 декабря, в страну прибыла первая партия вакцины BioNTech/Pfizer.

Самолет с первыми 4800 дозами вакцины BioNTech и Pfizer приземлился в аэропорту Белграда. Об этом сообщает издание Nova.rs.

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После прибытия вакцины против коронавируса были доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак".

Вероятнее всего, иммунизация стартует на следующей неделе и начнется с жителей домов престарелых.

Днями ранее Сербское агентство по лекарственным средствам дало согласие на применение вакцины BioNTech и Pfizer. Страна ожидает получить еще 21 000 доз вакцины этих производителей в январе.

Правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины "Sputnik V" и китайской вакцины.



Сербия получила вакцину от COVID-19 / Фото: Getty Images

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech