Первая страна на Балканах получила вакцину от COVID-19
Первой среди балканских стран, получившей вакцину против коронавируса, стала Сербия. Во вторник, 22 декабря, в страну прибыла первая партия вакцины BioNTech/Pfizer.
Самолет с первыми 4800 дозами вакцины BioNTech и Pfizer приземлился в аэропорту Белграда. Об этом сообщает издание Nova.rs.
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После прибытия вакцины против коронавируса были доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак".
Вероятнее всего, иммунизация стартует на следующей неделе и начнется с жителей домов престарелых.
Днями ранее Сербское агентство по лекарственным средствам дало согласие на применение вакцины BioNTech и Pfizer. Страна ожидает получить еще 21 000 доз вакцины этих производителей в январе.
Правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины "Sputnik V" и китайской вакцины.
Сербия получила вакцину от COVID-19 / Фото: Getty Images
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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