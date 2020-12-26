Венгрия первой в Евросоюзе начала вакцинацию от COVID-19. Это произошло за день до того, как прививки начнут делать другие страны ЕС.

Разработанный Pfizer и BioNTech препарат против коронавируса ввели работникам больниц Будапешта. Об этом сообщает Politico.

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Первой работницей, получившей прививку, стала врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.

Первая партия доз вакцины позволит прививать почти 5 тысяч граждан.

Справка. Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря одобрило препарат Comirnaty – вакцину против коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Это первая вакцина против коронавируса, которую одобрили в ЕС. В то же время с 27 декабря массовые прививки в группах риска начнут и другие страны евросообщества, в частности:

Франция;

Германия;

Италия;

Австрия;

Португалия;

Испания.

В Брюсселе выразили надежду, что массовая вакцинация в Евросоюзе, где проживает примерно 450 миллионов людей, будет решающим шагом на пути к прекращению пандемии.

Обратите внимание! По состоянию на 26 декабря 2020 года в Венгрии в целом 315 362 случаев COVID-19. Удалось преодолеть вирус 126 482 людям, а смертельных случаев – 8 951.