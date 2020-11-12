Первая эффективная вакцина от COVID-19 от Pfizer: в Британии вакцинацию могут начать в декабре
Недавно компании Pfizer и BioNTech заявили об успешном прохождении третьей фазы исследования совместной вакцины против коронавируса. Разработчик Угур Шахин заявил, что уже в декабре 2020 года Британия может начать вакцинацию населения.
Так, первые партии уже полностью протестированной вакцины против коронавируса под названием BNT162b2 могут пустить в оборот до конца 2020 года. Об этом в интервью изданию Sky News рассказал разработчик вакцины и основатель компании BioNTech Угур Шахин.
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Но это произойдет лишь в том случае, если регулирующий орган Британии выдаст соответствующую лицензию.
Самый ранний срок поставки вакцин наступит не раньше середины декабря. И середина декабря не будет означать, что ситуация кардинально изменится. Это будет тяжелая зима. Прежде чем станет лучше, станет хуже,
– заметил Шахин.
Ученый добавил, что британская вакцина против коронавируса поможет гражданам вернуться к нормальной жизни уже до середины 2021 года.
Что известно о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
- Это двухкомпонентный внутримышечный препарат, который необходимо вводить дважды с интервалом в 27 дней. Особенность его в том, что он содержит РНК вируса, в которой закодировано участок одного из генов SARS-CoV-2. РНК должна проникнуть в клетки, после чего они будут сами вырабатывать вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.
- Сейчас к окончательному тестированию вакцины привлечено более 43 тысяч добровольцев. Учитывая предыдущие исследования безопасности препарата, Pfizer получил разрешение на тестирование вакцины для детей до 12 лет.
- Третья фаза испытаний началась еще 27 июля. Среди 43 538 человек (часть вакцинированы, часть – получили плацебо) заболели лишь 94 человека. Поэтому ученые считают, что вакцина является эффективной на 90%. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не зарегистрируют 164 подтвержденных случая заражения коронавирусом среди добровольцев.
- В течение этого периода ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов.
- Вакцина одинаково хорошо защищает людей разного этнического происхождения.
- Впрочем, препарат имеет один недостаток – у него жесткие требования к хранению. Вакцине BNT162b2 необходима сверхнизкая температура, поэтому ее будет сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.
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