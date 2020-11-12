Недавно компании Pfizer и BioNTech заявили об успешном прохождении третьей фазы исследования совместной вакцины против коронавируса. Разработчик Угур Шахин заявил, что уже в декабре 2020 года Британия может начать вакцинацию населения.

Так, первые партии уже полностью протестированной вакцины против коронавируса под названием BNT162b2 могут пустить в оборот до конца 2020 года. Об этом в интервью изданию Sky News рассказал разработчик вакцины и основатель компании BioNTech Угур Шахин.

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Но это произойдет лишь в том случае, если регулирующий орган Британии выдаст соответствующую лицензию.

Самый ранний срок поставки вакцин наступит не раньше середины декабря. И середина декабря не будет означать, что ситуация кардинально изменится. Это будет тяжелая зима. Прежде чем станет лучше, станет хуже,

– заметил Шахин.

Ученый добавил, что британская вакцина против коронавируса поможет гражданам вернуться к нормальной жизни уже до середины 2021 года.