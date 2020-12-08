Первая долговременная вакцина против всех штаммов гриппа демонстрирует успехи
Вакцины против гриппа существуют и сейчас, но из-за постоянной мутации вируса ученые ежегодно меняют их состав. Новая вакцина должна обеспечить более длительный иммунитет абсолютно ко всем вариаций гриппа.
Биологи из Маунт-Синай, одного из крупнейших и старейших медицинских центров США, работают над созданием универсальной вакцины против гриппа. Во время I фазы клинических испытаний она продемонстрировала обнадеживающий результат. Отчет ученых опубликован в журнале Nature Medicine.
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Создание универсальной вакцины против вируса гриппа A началось еще 6 лет назад. Препарат основан на химерном гемагглютинине (сна). Это модернизированный белок вирусной оболочки, благодаря которой вирион цепляется за мембрану клеток жертвы, после чего проникает внутрь и инфицирует ее. Вакцина помогает организму вырабатывать антитела против конкретных участков поверхностных белков вируса.
В чем особенность новой вакцины
Современные вакцины против гриппа производят антитела именно к внешней части белка гемагглютинина – "головки". Но она постоянно меняется в результате мутаций вируса, поэтому состав вакцин тоже нужно обновлять. Новая вакцина провоцирует выработку других антител и клеток-киллеров, которые атакуют "ножку" этого белка. А вот она практически неизменна.
Результаты испытаний
В I фазе клинических испытаний с интервалом в 3 месяца экспериментальной вакциной прививали 56 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. Одной группе участников препарат вводили в разных вариациях, а второй – плацебо.
Настоящие варианты вакцин состояли из фрагментов вируса или ослабленного вируса, который модернизировали химерным гемагглютинином. Препарат вводили через нос или инъекциями.
- Через некоторое время после вакцинации концентрация антител ожидаемо немного снизилась.
- Через полгода после иммунизации концентрация антител стабилизировалась и оставалась неизменной даже через 1,5 года.
- Пока неизвестно, как долго продлится защита. Ведь это покажет только время.
- Авторы исследования утверждают, что добровольцы из первой группы заражались гриппом значительно реже участники второй группы.
- Ученые сообщают, что препарат продемонстрировал "приемлемую безопасность для взрослых".
Разработчики препарата планируют сконструировать новую его версию, которая будет формировать иммунитет к различным подтипам и штаммам вируса гриппа B. Они убеждены, что объединение всех необходимых свойств в одной трехвалентной сна-вакцине откроет человечеству доступ к универсальному препарату, который может защитить "от всех дрейфувальних сезонных, зоонозных и новых пандемических вирусов гриппа ".
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