Вакцины против гриппа существуют и сейчас, но из-за постоянной мутации вируса ученые ежегодно меняют их состав. Новая вакцина должна обеспечить более длительный иммунитет абсолютно ко всем вариаций гриппа.

Биологи из Маунт-Синай, одного из крупнейших и старейших медицинских центров США, работают над созданием универсальной вакцины против гриппа. Во время I фазы клинических испытаний она продемонстрировала обнадеживающий результат. Отчет ученых опубликован в журнале Nature Medicine.

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Создание универсальной вакцины против вируса гриппа A началось еще 6 лет назад. Препарат основан на химерном гемагглютинине (сна). Это модернизированный белок вирусной оболочки, благодаря которой вирион цепляется за мембрану клеток жертвы, после чего проникает внутрь и инфицирует ее. Вакцина помогает организму вырабатывать антитела против конкретных участков поверхностных белков вируса.

В чем особенность новой вакцины

Современные вакцины против гриппа производят антитела именно к внешней части белка гемагглютинина – "головки". Но она постоянно меняется в результате мутаций вируса, поэтому состав вакцин тоже нужно обновлять. Новая вакцина провоцирует выработку других антител и клеток-киллеров, которые атакуют "ножку" этого белка. А вот она практически неизменна.

Результаты испытаний

В I фазе клинических испытаний с интервалом в 3 месяца экспериментальной вакциной прививали 56 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. Одной группе участников препарат вводили в разных вариациях, а второй – плацебо.

Настоящие варианты вакцин состояли из фрагментов вируса или ослабленного вируса, который модернизировали химерным гемагглютинином. Препарат вводили через нос или инъекциями.

Через некоторое время после вакцинации концентрация антител ожидаемо немного снизилась.

Через полгода после иммунизации концентрация антител стабилизировалась и оставалась неизменной даже через 1,5 года.

Пока неизвестно, как долго продлится защита. Ведь это покажет только время.

Авторы исследования утверждают, что добровольцы из первой группы заражались гриппом значительно реже участники второй группы.

Ученые сообщают, что препарат продемонстрировал "приемлемую безопасность для взрослых".

Разработчики препарата планируют сконструировать новую его версию, которая будет формировать иммунитет к различным подтипам и штаммам вируса гриппа B. Они убеждены, что объединение всех необходимых свойств в одной трехвалентной сна-вакцине откроет человечеству доступ к универсальному препарату, который может защитить "от всех дрейфувальних сезонных, зоонозных и новых пандемических вирусов гриппа ".