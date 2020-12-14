В Перу остановили испытания китайской вакцины от COVID-19 из-за неврологических симптомов
В Перу временно остановили клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной китайской компании Sinopharm. У одного из добровольцев обнаружили неврологические проблемы.
Национальный институт здравоохранения Перу в пятницу 11 декабря заявил, что решил прервать исследования после того, как у одного из волонтеров появились неврологические симптомы, сообщает MedicalXpress.
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В сообщении говорится, что эти симптомы похожи на синдром Гийена-Барре.
Клинические испытания вакцины Sinopharm в Перу должны были завершиться на этой неделе после тестирования около 12 тысяч человек.
Результаты исследования станут известны в первой половине 2021 года. Если вакцина оправдает надежды, власти Перу закупят в 20 миллионов доз для вакцинации двух третей населения.
Ситуация с коронавирусом в Перу
В Перу один из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения от коронавируса. По состоянию на 14 декабря болезнь обнаружили у 981 тысяч человек. 36 544 из них ушли из жизни в результате осложнений, вызванных COVID-19.
Пандемия сильно ударила по экономике южноамериканской страны. Во втором квартале 2020 года ВВП упал более чем на 30%.
Что известно о вакцине от коронавируса от компании Sinopharm
- Это инактивированная вакцина, то есть созданная на основе убитого вируса.
- Финальную фазу тестирования ученым пришлось проводить в ОАЭ, поскольку на момент исследований эпидемия коронавируса в Китае была под полным контролем, поэтому оценить эффективность вакцины было сложно.
- Эффективность вакцины оценивается в 86%.
- В целом вакциной от Sinopharm в рамках испытаний привилось уже 60 тысяч человек по всему миру, в частности в Аргентине, Египте, Иордании, России и Саудовской Аравии.
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