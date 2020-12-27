В Соединенных Штатах Америки трехлетний мальчик Кольт Пэррис перенес инсульт из-за COVID-19. В то же время тест на инфекцию показал отрицательный результат.

Родители ребенка обратились к врачу, когда у мальчика начались проблемы с произношением и перестала работать правая рука. Об этом сообщили на сайте The Mirror.

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Как это произошло

В больнице ребенку сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Однако медики решили провести повторное исследование в медицинском центре. По результатам анализов в организме ребенка обнаружили антитела.

Врачи обнаружили тромб в мозгу

Во время исследований врачи обнаружили в мозгу мальчика тромб. Он образовался из-за инсульта, спровоцированного кислородным голоданием. Кольту сделали операцию и удалили тромб.



Кольт Пэррис с семьей / Фото KSN

Позиция медиков

Медики подтвердили, что инсульт мог быть спровоцирован перенесенным Кольтом коронавирусом. Именно COVID-19 вызывает склонность к образованию тромбов. Врачи предупредили родителей, что если у их детей обнаружили COVID-19 очень важно наблюдать за их языком и движениями.

Специалисты объяснили, что коронавирусная инфекция может проявляться не в виде лихорадки, а в виде проблем, связанных с нервной системой.

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