Передозировка вакциной против COVID-19 в Германии: госпитализировали 4 человек
В Германии 8 работникам домов для пожилых людей ввели чрезвычайно высокую дозу вакцины против коронавируса. Она в 5 раз превышает обычную.
В городе Штральзунд района Мекленбург-Передняя Померания, что на севере Германии, в результате передозировки вакциной фармкомпаний Pfizer и BioNTech госпитализировали 4 человек, сообщает DW.
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7 женщин и 1 мужчина в возрастной категории 38 – 54 лет работают в доме для пожилых людей. Поскольку они входят в приоритетную группу риска для иммунизации против COVID-19, в рамках массовой вакцинации их прививали против болезни. Но каждому из них ошибочно ввели дозу в 5 раз выше нормы.
Этот частный случай обусловлен отдельными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не получат никаких серьезных побочных эффектов,
– заявил администратор района Мекленбург-Передняя Померания Штефан Керт.
У 4 из 8 вакцинированных высокой дозой препарата наблюдаются легкие симптомы гриппа. Ради безопасности их госпитализировали в больницы, но при этом отмечается, что ни у одного из привитых нет серьезных побочных эффектов.
Массовая вакцинация в Германии: что известно
- Кампания по вакцинации населения в Германии против коронавирус абыла запланирована на 27 декабря.
- Но в доме для пожилых людей города Гальберштадт, что в земле Саксония-Ангальт, жителям и персоналу заведения прививки сделали еще 26 декабря.
- Приоритетной группой для вакцинации в Германии являются люди в возрасте от 80 лет, медики и работники сферы ухода.
- Федеральное правительство хочет распределить 1,3 миллиона доз вакцин местным органам здравоохранения до конца 2020 года и еще около 700 тысяч доз в неделю с января.
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