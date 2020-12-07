Переболеть коронавирусом или вакцинироваться: какой иммунитет лучше
Что эффективнее поможет сформировать иммунитет: переболеть COVID-19 или вакцинироваться? Длится ли естественный иммунитет дольше, чем от прививки? Преимущества и недостатки вакцинации, а также о том, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом.
Однозначных ответов нет
Проблема заключается в том, что предсказать последствия инфицирования коронавирусом сложно. Об этом сообщила Дженнифер Гоммерман – иммунолог из Университета Торонто для The New York Times. По словам эксперта, основное преимущество вакцины в том, что она предсказуема и безопасна.
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Вакцины против COVID-19 предотвращают заражение, и это гораздо более безопасный вариант. К тому же в случае с другими инфекциями, то вакцины, такие как, например, пневмококковые бактерии, обеспечивают лучший иммунитет, чем естественное выздоровление.
Есть данные, что вакцины против COVID-19 могут иметь такой же принцип действия. В частности, у добровольцев, получивших прививку вакциной Moderna, в крови обнаружили больше антител, чем у людей, которые болели COVID-19.
Что известно о естественном иммунитете к COVID-19
Естественный иммунитет против COVID-19 у подавляющего большинства людей, которые им переболели, тоже достаточно силен. Согласно последним данным исследователей, те, кто переболел СOVID-19, имеют иммунитет по меньшей мере в течение 6 месяцев.
Но были случаи, что у людей с легким течением COVID-19 иммунная защита ослабла в течение нескольких месяцев и они рисковали повторно заразиться. Различный иммунный ответ от естественной инфекции может быть связан с концентрацией вируса, который попал к человеку.
Сейчас полностью готовы к использованию 3 вакцины против коронавируса / Фото Getty Images
Почему вакцинация все-таки лучший вариант
- При вакцинации все получают одинаковую дозу и это еще явное преимущество прививок.
- Люди, которые страдают ожирением или диабетом, особенно подвержены тяжелому течению COVID-19, вакцинация защитит от рисков осложненного течения заболевания.
- И даже если некоторые люди не принадлежат к группам с высоким риском, их друзья или семья могут быть среди тех, для кого течение COVID-19 может быть тяжелым и даже закончиться смертью.
- Почти каждый третий человек, который оправился от COVID-19, в течение нескольких месяцев после этого чувствует истощение и тахикардию.
Стоит ли делать прививки, если уже переболел COVID-19
Эксперты считают, что вакцинация в случае выздоровления от коронавирусной болезни является безопасной и, вероятно, даже полезной.
Нет ничего вредного в усилении иммунного ответа. Вы можете получить даже лучший иммунитет, повысив с помощью вакцины тот, который у вас был после выздоровления,
– объяснили специалисты.
Но, вы можете немного подождать перед тем, как вакцинироваться. Исследования показали, что иммунный ответ в течение первых нескольких месяцев после заражения, но каждый, кто переболел COVID-19, имеет свой уровень защиты.
У Консультативного комитета по практике иммунизации центров по контролю и профилактике заболеваний США, заявили, что люди, которые не были инфицированы, должны иметь приоритет над теми, кто переболел COVID-19 в течение последних 90 дней.
К слову, Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. Ранее в Минздраве обещали, что до 7 декабря будут готовы все соответствующие документы.
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