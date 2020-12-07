Что эффективнее поможет сформировать иммунитет: переболеть COVID-19 или вакцинироваться? Длится ли естественный иммунитет дольше, чем от прививки? Преимущества и недостатки вакцинации, а также о том, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом.

Однозначных ответов нет

Проблема заключается в том, что предсказать последствия инфицирования коронавирусом сложно. Об этом сообщила Дженнифер Гоммерман – иммунолог из Университета Торонто для The New York Times. По словам эксперта, основное преимущество вакцины в том, что она предсказуема и безопасна.

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Вакцины против COVID-19 предотвращают заражение, и это гораздо более безопасный вариант. К тому же в случае с другими инфекциями, то вакцины, такие как, например, пневмококковые бактерии, обеспечивают лучший иммунитет, чем естественное выздоровление.

Есть данные, что вакцины против COVID-19 могут иметь такой же принцип действия. В частности, у добровольцев, получивших прививку вакциной Moderna, в крови обнаружили больше антител, чем у людей, которые болели COVID-19.

Что известно о естественном иммунитете к COVID-19

Естественный иммунитет против COVID-19 у подавляющего большинства людей, которые им переболели, тоже достаточно силен. Согласно последним данным исследователей, те, кто переболел СOVID-19, имеют иммунитет по меньшей мере в течение 6 месяцев.

Но были случаи, что у людей с легким течением COVID-19 иммунная защита ослабла в течение нескольких месяцев и они рисковали повторно заразиться. Различный иммунный ответ от естественной инфекции может быть связан с концентрацией вируса, который попал к человеку.



Сейчас полностью готовы к использованию 3 вакцины против коронавируса / Фото Getty Images

Почему вакцинация все-таки лучший вариант

При вакцинации все получают одинаковую дозу и это еще явное преимущество прививок.

Люди, которые страдают ожирением или диабетом, особенно подвержены тяжелому течению COVID-19, вакцинация защитит от рисков осложненного течения заболевания.

И даже если некоторые люди не принадлежат к группам с высоким риском, их друзья или семья могут быть среди тех, для кого течение COVID-19 может быть тяжелым и даже закончиться смертью.

Почти каждый третий человек, который оправился от COVID-19, в течение нескольких месяцев после этого чувствует истощение и тахикардию.

Важно: вакцины против COVID-19 были протестированы на десятках тысяч людей и не показали серьезных побочных эффектов.

Стоит ли делать прививки, если уже переболел COVID-19

Эксперты считают, что вакцинация в случае выздоровления от коронавирусной болезни является безопасной и, вероятно, даже полезной.

Нет ничего вредного в усилении иммунного ответа. Вы можете получить даже лучший иммунитет, повысив с помощью вакцины тот, который у вас был после выздоровления,

– объяснили специалисты.

Но, вы можете немного подождать перед тем, как вакцинироваться. Исследования показали, что иммунный ответ в течение первых нескольких месяцев после заражения, но каждый, кто переболел COVID-19, имеет свой уровень защиты.

У Консультативного комитета по практике иммунизации центров по контролю и профилактике заболеваний США, заявили, что люди, которые не были инфицированы, должны иметь приоритет над теми, кто переболел COVID-19 в течение последних 90 дней.

К слову, Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. Ранее в Минздраве обещали, что до 7 декабря будут готовы все соответствующие документы.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала