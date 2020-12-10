Инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко заявил, что ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 60% случаев может дать ложный результат.

Андрей Бондаренко заявил, что из-за неточности ПЦР-тестирования Минздрав разрешил ставить диагноз COVID-19 только по клинической картине. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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ПЦР-тест – очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус есть первые 5 дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных,

– пояснил он.

Бондаренко отметил, что в Китае медики в феврале заявили, что якобы единственным подтверждением коронавируса COVID-19 является компьютерная томография. Однако злоупотреблять КТ опасно.

"Это не такой уж и безопасный метод диагностики, человек получает достаточно серьезное облучение. КТ надо делать, только когда есть показания", – добавил медик.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 858 714 человек. За минувшие сутки количество выявленных случаев увеличилось на 13 371. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 470 летальных случаев, 465 021 человек выздоровел.