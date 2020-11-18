Свинку, или паротит, вызывает mumps-вирус. Mump в переводе с английского означает "гримаса". Паротит меняет форму лица, делая его похожим на мордочку хомяка. Все потому, что вирус перемещается из дыхательных путей (носа, рта и горла) в околоушные слюнные железы, они отекают, и щеки раздуваются.

Симптомы паротита

Во время болезни обычно сначала опухают слюнные железы с одной стороны лица, а через несколько дней в 90% случаев отек перекидывается на противоположную сторону. Жевать и глотать больно, обычно к этой боли добавляются высокая температура, головная боль, слабость и потеря аппетита, пишет Здоровье 24.

Также на тему: Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить

В одном из трех случаев свинка протекает бессимптомно.Поскольку свинку вызывает вирус, она обычно проходит сама, и большинство людей полностью выздоравливают в течение нескольких недель без последствий для здоровья.

Свинка – лечение Все, что нужно делать, – это лежать в постели, больше пить, принимать ибупрофен или парацетамол, если нужно сбить температуру, и прикладывать прохладный компресс на опухшие железы, чтобы облегчить боль. Чтобы не заболеть паротитом – нужно прививаться.

Осложнения свинки

Серьезные осложнения случаются редко. Вирус свинки может попасть в спинномозговую жидкость, которая окружает и защищает мозг и позвоночник. Оттуда он может распространиться на другие части тела: мозг, поджелудочную железу, яички (у мальчиков и мужчин) и яичники (у девочек и женщин).

Возникает ли бесплодие из-за паротита

Воспаление яичек (орхит) – чаще всего осложнение паротита. Он затрагивает одного из четырех мужчин, больных паротитом после полового созревания. Напомним, что половое созревание начинается в возрасте от 8 до 14 лет и длится около четырех лет. Средний возраст начала половой зрелости мальчиков – 12 лет.

Симптомы орхита обычно проявляются через 4 – 8 дней после опухания околоушной железы. Температура резко повышается (от 39 до 41 °C), и мужчина испытывает сильную боль в яичке, в 60-80% случаев – только в одном.

У чуть менее половины всех больных орхитом на фоне паротита может уменьшиться размер яичек (атрофия яичек). Примерно у одного из десяти мужчин наблюдается снижение количества сперматозоидов. Однако это снижение очень редко бывает достаточно значимым, чтобы вызвать проблемы с фертильностью.

Бесплодие если и регистрируется, то чаще среди мужчин с двусторонним орхитом. В целом неспособность зачать детей из-за вирусного орхита очень маловероятна.