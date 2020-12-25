В ВОЗ считают, что говорить об окончательном преодолении пандемии COVID-19 пока еще рано. Ведь подобные вирусы развиваются минимум 2 года.

Такое предположение озвучил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. В то же время Всемирная организация здравоохранения очень осторожна с прогнозами, отметил он в интервью изданию НВ.

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Ведь, как отметил Клюге, нет более неблагодарной работы, чем предсказывать что-то непредсказуемое. Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что распространение болезни удается сдерживать благодаря локдаунам и ограничениям.

Когда активно применяются меры профилактики и контроля над вирусом, он идет на спад. Стоит расслабиться – снова видим быстрый рост количества больных,

– подчеркнул он.

Заметим, что COVID-19 подхватили уже почти 80 миллионов людей по всему миру. Более 1,5 миллиона человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия.

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