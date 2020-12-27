Пандемия COVID-19 не будет последней, – ВОЗ
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не является последней, которую придется пережить человечеству. Миру необходимо сделать выводы и развивать первичную медицину.
Еще год назад человечество представить себе не могло, что придется пережить пандемию коронавируса. Однако за 12 месяцев жизнь перевернулась с ног на голову. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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История говорит нам, что нынешняя пандемия (COVID-19 – 24 канал) не будет последней, и что эпидемии являются жизненной реальностью,
– подчеркнул Гебреисус.
Что еще сказал Гебреисус
- Пандемия коронавируса давно вышла за пределы болезни. В будущем она окажет длительное влияние на экономику и жизнь мира.
- На протяжении многих лет были сигналы, что человечество не готово к пандемии.
- Коронавирус показал, насколько тесна связь между человеческим здоровьем, а также здоровьем животных и планеты в целом.
- Человечество не улучшит свое положение, если не будет сохранять экосистему.
- Необходимо учесть опасности, которые влечет изменение климата.
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