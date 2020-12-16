В Пакистане ввели химическую кастрацию за изнасилование
В среду 16 декабря президент Пакистана Ариф Алви подписал приказ, с помощью которого дела о насилии в стране будут ускорены. Кроме этого, разрешили приговоры в виде химической кастрации.
Отныне судьи Пакистана имеют право выносить приговоры о химической кастрации в одностороннем порядке. Об этом сообщает Dawn.
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Это значит, что теперь для приговоров о химической кастрации не требуется согласие насильника. Кроме того, слушания дел о насилии будут проходить быстрее.
Для ускорения рассмотрения дел о насилии в Пакистане планируют создать специальные суды, которые будут работать только с такими делами. Кроме того, в стране будет база из злоумышленников, совершивших сексуальные преступления.
Кроме этого, к тюремному заключению на 3 года будут осуждать чиновников юридической системы и сотрудников полиции, которые относились небрежно к расследованию дел о насилии. Также таким лицам придется платить серьезные штрафы.
В каких странах за сексуальные преступления введена химическая кастрация
- В некоторых штатах США,
- В Израиле,
- В Великобритании,
- В Польше,
- В Молдове,
- В Эстонии,
- В Кыргызстане.
В некоторых странах введена так называемая добровольная кастрация. К, примеру, мужчинам предлагают пройти эту процедуру в обмен на смягчение судебного приговора или вместо заключения. Но на практике это почти не работает, ведь желающий сделать себе химическую кастрацию достаточно мало.
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