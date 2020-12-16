В среду 16 декабря президент Пакистана Ариф Алви подписал приказ, с помощью которого дела о насилии в стране будут ускорены. Кроме этого, разрешили приговоры в виде химической кастрации.

Отныне судьи Пакистана имеют право выносить приговоры о химической кастрации в одностороннем порядке. Об этом сообщает Dawn.

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Это значит, что теперь для приговоров о химической кастрации не требуется согласие насильника. Кроме того, слушания дел о насилии будут проходить быстрее.

Для ускорения рассмотрения дел о насилии в Пакистане планируют создать специальные суды, которые будут работать только с такими делами. Кроме того, в стране будет база из злоумышленников, совершивших сексуальные преступления.

Кроме этого, к тюремному заключению на 3 года будут осуждать чиновников юридической системы и сотрудников полиции, которые относились небрежно к расследованию дел о насилии. Также таким лицам придется платить серьезные штрафы.

В каких странах за сексуальные преступления введена химическая кастрация

В некоторых штатах США,

В Израиле,

В Великобритании,

В Польше,

В Молдове,

В Эстонии,

В Кыргызстане.

В некоторых странах введена так называемая добровольная кастрация. К, примеру, мужчинам предлагают пройти эту процедуру в обмен на смягчение судебного приговора или вместо заключения. Но на практике это почти не работает, ведь желающий сделать себе химическую кастрацию достаточно мало.