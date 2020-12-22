Отличаются ли мутации коронавируса от мутаций гриппа: объяснение ВОЗ
Большинство мутаций вирусов не влияют на способ распространения вируса или вызванную им болезнь. В ВОЗ рассказали, на сколько мутации коронавируса отличаются от мутаций гриппа.
Коронавирус мутирует значительно медленнее, чем сезонный грипп. Об этом заявила главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает CNBC.
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Несмотря на то, что новый штамм коронавируса помогает ему распространяться быстрее, SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. Но вместе с тем ученая добавила, что значение мутации, которую недавно обнаружили в Великобритании, пока не известно.
SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не произвела существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше,
– заявила Сумия Сваминатан.
Стоит отметить, что сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится каждый год регулярно менять состав вакцины против этого вируса.
Зато коронавирус-это PHK вирус. То есть то, что он мутирует – это тоже вполне естественно. Сейчас ученые изучают основные характеристики нового штамма SARS-CoV-2: легче ли он распространяется, чаще ли вызывает тяжелое течение болезни и как антитела реагируют на инфекцию. Но пока эксперты считают, что новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность имеющихся вакцин.
Что известно о новом штамме коронавируса:
- Считается, он мог развиться у пациента в Великобритании или же был импортирован из страны с более низкой способностью отслеживать мутации.
- Пока считается, что мутировавший вирус на 70% заразнее предыдущих версий.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон убеждает, что новый штамм повлиял лишь на скорость распространения инфекции. Показатели смертности остались на прошлых отметках.
- Великобританию постепенно изолируют от остального мира. Ряд европейских стран, а также Латинской Америки прекратили авиасообщение с королевством. А почта Соединенного Королевства впервые со времен Второй мировой войны объявила о прекращении отправлений в Европу.
- Сотни иностранцев, временно въехавших в Королевство, теперь не знают, как вернуться домой.
- А вот Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией.
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