Большинство мутаций вирусов не влияют на способ распространения вируса или вызванную им болезнь. В ВОЗ рассказали, на сколько мутации коронавируса отличаются от мутаций гриппа.

Коронавирус мутирует значительно медленнее, чем сезонный грипп. Об этом заявила главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает CNBC.

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Несмотря на то, что новый штамм коронавируса помогает ему распространяться быстрее, SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. Но вместе с тем ученая добавила, что значение мутации, которую недавно обнаружили в Великобритании, пока не известно.

SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не произвела существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше,

– заявила Сумия Сваминатан.

Стоит отметить, что сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится каждый год регулярно менять состав вакцины против этого вируса.

Зато коронавирус-это PHK вирус. То есть то, что он мутирует – это тоже вполне естественно. Сейчас ученые изучают основные характеристики нового штамма SARS-CoV-2: легче ли он распространяется, чаще ли вызывает тяжелое течение болезни и как антитела реагируют на инфекцию. Но пока эксперты считают, что новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность имеющихся вакцин.

Что известно о новом штамме коронавируса: