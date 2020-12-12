Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации и одновременно нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий обнародовал детали совещания у президента Владимира Зеленского. На нем, в частности говорилось о вакцине от коронавируса, которую должна получить Украина. Парламентарий заверил, что никаких вопросов с закупкой дополнительных вакцин не будет.

Деньги на вакцину будут

Как заметил нареп, сегодня в проект государственного бюджета на 2021 на закупку вакцины от коронавируса заложены 2,6 миллиарда гривен. Однако в случае необходимости средства на закупку вакцины выделят отдельно. Об этом Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Сегодня было совещание у президента. На совещании министр финансов и премьер-министр заверили президента, что как только встанет вопрос дополнительных средств, которые нужду на закупку вакцины от коронавируса, деньги будут переведены из других статей. Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин,

– констатировал он.

Радуцкий добавил, что уже готовы 400 мобильных бригад для вакцинации.

Что известно о вакцинации в Украине Украина – член глобальной инициативы COVAX. Ожидают получения 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек. Однако, по его словам, можно будет провакцинироваться и за свой счет. Национальная служба здоровья Украины предупреждала, что в проект государственного бюджета на 2021 на вакцинацию от коронавируса заложена недостаточную сумму средств.