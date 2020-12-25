Ученые разработали новый класс антибиотиков, эффективный против широкого спектра бактерий. Но интереснее на самом деле то, что он обходит антибиотикорезистентность.

Ученые подошли к созданию антибиотиков совершенно по-новому и нашли способ избежать развития антибиотикорезистентности. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature.

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Антибиотикорезистентность – это устойчивость к антибиотикам, постепенно возникает вследствие их потребления. То есть если у человека возникла устойчивость к определенному классу антибиотиков, они ему уже не помогут, поскольку просто будут неэффективными. В ВОЗ считают эту проблему одной из 10 крупнейших угроз общественному здоровью человечества.

Согласно прогнозам, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут ежегодно забирать около 10 миллионов жизней. Ежегодно расширяется список бактерий, которые становятся устойчивыми к лечению всеми имеющимися вариантами антибиотиков. В мире уже есть потребность в новых классах таких препаратов.

Что известно о новом класс антибиотиков и чем он отличается от предыдущих

Ученые из Вистаровского института создали новый вид препаратов, которые называются иммуно-антибиотиками двойного действия (DAIAs).

Уже имеющиеся и используемые антибиотики нацелены на основные бактериальные функции, учитывая синтез нуклеиновой кислоты и белка, построение клеточной мембраны и метаболические пути. Однако бактерии запросто приобретают устойчивость к лекарствам – бактериальная мишень подвергается мутации, в результате чего препарат просто становится недействительным.

Поэтому американские ученые подошли к делу креативно и захотели научить антибиотики играть сразу на два фронта. Они решили, что использование иммунной системы одновременно с лечением затрудняет развитие устойчивости бактерий.