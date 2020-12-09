Проведя комплексное исследование нескольких видов коронавирусов, ученые нашли молекулы, которые нужны для инфицирования здоровых клеток человека. Потенциально воздействие на эти молекулы может полностью защищать от заражения коронавирусами. Открытие поможет разработать лекарства не только против COVID-19, но и подготовиться к будущим возможным мутациям и эпидемиям, которые вероятно, еще будут

Ученые сходятся во мнении, что COVID-19 не последняя вспышка коронавирусной инфекции. В частности, в 2002 году была эпидемия SARS, а в 2012-MERS. Итак, группа ученых из Калифорнии поставила себе цель изучить механизмы захвата клеток вирусом и определила потенциальные терапевтические мишени лечения COVID-19, пишет Хайтек+.

Читайте также Почему коронавирус вызывает отказ органов, – уникальное исследование

Уникальность исследования в том, что мы изучили не только SARS-CoV-2, но и другие коронавирусы одновременно. Поэтому возможность создать лекарства, которые смогут блокировать другие виды коронавируса – реальна,

– прокомментировали результаты исследования ученые.

Как проводили исследования

Сначала ученые заразили культуру клеток SARS-CoV-2 и еще двумя коронавирусами, вызывающими простуду. Все три вируса способствовали гибели клеток.

Затем ученые подвергли клетки мутациям и наблюдали, какие из них станут менее уязвимыми к заражению.

Первые результаты эксперимента ученых не удивили. Мутации в гене ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, защищали их от инфицирования или гибели. Однако дальнейшие результаты были менее предсказуемы.

В чем резонанс открытия

Оказалось, что определенные генетические мутации защищали клетки от всех трех коронавирусов. Это были мутации в генах, которые контролируют баланс двух типов липидных молекул в клетках человека – холестерина и фосфатидилинозитола. Обе молекулы в определенной степени необходимы вирусам для проникновения в клетки, однако в отношении SARS-CoV-2 они еще не изучались.

Когда ученые протестировали три коронавирусы на клетках, где данные гены полностью отсутствовали, то инфицирования не происходило.

Примечательно, что некоторые необходимые для SARS-CoV-2 молекулы были не нужны другим коронавирусам простуды для инфицирования и наоборот. Эти результаты помогают объяснить, почему COVID-19 более смертелен, чем другие коронавирусы.

Лекарства будут нацелены на уровень холестерина

В перспективе ученые хотят создать лекарство для нацеливания на фосфатидилинозитол и холестерин, это остановит репликацию коронавируса без серьезных побочных эффектов. И главное, это вероятность создания препарата широкого спектра действия, который будет эффективен не только против SARS-CoV-2, но и против других коронавирусов.