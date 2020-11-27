Открыли еще один эффективный метод лечения туберкулеза
Несмотря на то, что лекарства от туберкулеза уже существуют, болезнь становится более устойчивой к современным медикаментам. Но ученые из Канады открыли новый способ борьбы с недугом.
Специалисты Гуэлфского университета изобрели метод лечения, который лишает болезнетворных бактерий доступа к веществам, которые необходимы им для выживания. Эта стратегия может помочь не только в лечении туберкулеза, но и рака и других воспалений, сообщает New Atlas.
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В чем особенность нового метода лечения туберкулеза
Ученые обнаружили, что палочки Коха (возбудители туберкулеза) и их родственные бактерии используют одинаковые методы питания. С помощью синхротрона ученые изучили эти микроорганизмы и идентифицировали структуру фермента ацил-КоА-дегидрогеназы. Это элемент процесса расщепления стероидов, которыми питаются бактерии.
Ученые выяснили, что этот фермент может выполнять роль "замочной скважины", в которую можно вставить необходимый препарат. Отключение ацил-КоА-дегидрогеназы лишает палочку Коха необходимой для нее "пищи".
Мы были удивлены, когда обнаружили, что эти ферменты поразительно хорошо приспособлены к изменению формы, выполняя ряд задач. Эта работа помогла нам понять точную форму замочной скважины, которую должен заполнить лекарственный препарат, чтобы остановить работу фермента,
– рассказал один из исследователей Мэтью Кимбер.
Ученые надеются, что их открытие поможет создать инструментарий для производства новых препаратов на основе стероидов или улучшить уже присутствующие средства на фармрынке.
К слову, лучшей профилактикой туберкулеза остается вакцинация.
Что следует знать о вакцине от туберкулеза
- Единственная эффективная вакцина против туберкулеза называется БЦЖ. Ее разработали и впервые использовали только в 1921 году.
- Кроме защиты от туберкулеза, она оказывает защитное действие против целого ряда бактериальных и вирусных заболеваний.
- Недавно вакцину БЦЖ одобрили для лечения рака мочевого пузыря.
- Ученые утверждают, что она предоставляет некоторую защиту против сепсиса и респираторных инфекций и снижает риск развития деменции и Альцгеймера.
- Сейчас в разных странах мира ученые тестируют эффективность вакцины против коронавируса COVID-19.
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