Несмотря на то, что лекарства от туберкулеза уже существуют, болезнь становится более устойчивой к современным медикаментам. Но ученые из Канады открыли новый способ борьбы с недугом.

Специалисты Гуэлфского университета изобрели метод лечения, который лишает болезнетворных бактерий доступа к веществам, которые необходимы им для выживания. Эта стратегия может помочь не только в лечении туберкулеза, но и рака и других воспалений, сообщает New Atlas.

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В чем особенность нового метода лечения туберкулеза

Ученые обнаружили, что палочки Коха (возбудители туберкулеза) и их родственные бактерии используют одинаковые методы питания. С помощью синхротрона ученые изучили эти микроорганизмы и идентифицировали структуру фермента ацил-КоА-дегидрогеназы. Это элемент процесса расщепления стероидов, которыми питаются бактерии.

Ученые выяснили, что этот фермент может выполнять роль "замочной скважины", в которую можно вставить необходимый препарат. Отключение ацил-КоА-дегидрогеназы лишает палочку Коха необходимой для нее "пищи".

Мы были удивлены, когда обнаружили, что эти ферменты поразительно хорошо приспособлены к изменению формы, выполняя ряд задач. Эта работа помогла нам понять точную форму замочной скважины, которую должен заполнить лекарственный препарат, чтобы остановить работу фермента,

– рассказал один из исследователей Мэтью Кимбер.

Ученые надеются, что их открытие поможет создать инструментарий для производства новых препаратов на основе стероидов или улучшить уже присутствующие средства на фармрынке.

Согласно данным Минздрава, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 25 237 больных туберкулезом. Это на 3,5% меньше, чем в 2018 году. Несмотря на это, заболеваемость среди детей и подростков возросла.

К слову, лучшей профилактикой туберкулеза остается вакцинация.

Что следует знать о вакцине от туберкулеза