От коронавируса умер известный украинский онкохирург
От осложнений коронавируса умер врач-онколог Вышгородской центральной районной больницы Киевской области Олег Ременник.
Врач, которому было 62 года, за десятилетия своей работы спас жизни тысячам людей. О смерти медика сообщила его коллега, секретарь Вышгородской ЦРБ Наталья Бурлий в Facebook.
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COVID-19 забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога, руководителя Олега Исааковича Ременника. Это невосполнимая потеря для Киевщины,
– рассказала Бурлий.
Умер Олег Ременник / Фото mykyivregion.com.ua
Что известно о враче Олеге Ременнике
- Он родился 16 октября 1958 года в городе Белая Церковь.
- В 1981 году окончил Киевский медицинский институт. Работал главным терапевтом управления здравоохранения КОДА.
- В 2002 году занял должность главврача Киевского областного онкологического диспансера.
- В 2007 году Олег Ременник был назначен начальником Главного управления здравоохранения Киевской области.
- С 2013 года возглавлял Департамент здравоохранения области. Возглавлял областное управление здравоохранения столичного региона до 2 августа 2017 года.
- Затем занимал должность руководителя КП Киевского областного совета "Киевский областной онкологический диспансер".
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