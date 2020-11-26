От осложнений коронавируса умер врач-онколог Вышгородской центральной районной больницы Киевской области Олег Ременник.

Врач, которому было 62 года, за десятилетия своей работы спас жизни тысячам людей. О смерти медика сообщила его коллега, секретарь Вышгородской ЦРБ Наталья Бурлий в Facebook.

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COVID-19 забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога, руководителя Олега Исааковича Ременника. Это невосполнимая потеря для Киевщины,

– рассказала Бурлий.



Умер Олег Ременник / Фото mykyivregion.com.ua

Что известно о враче Олеге Ременнике