Умер заведующий реанимации новорожденных Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Борис Павленко. К сожалению, он не смог побороть коронавирус.

О смерти 58-летнего медика сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко в фейсбук.

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Он спасал людей от COVID-19, и смертельный вирус не простил ему. Вчера остановилось сердце врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных – Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все,

- написал Рыженко.

Много лет на нем была самая высокая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. "Невосполнимая утрата" – это не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств.

За 2 дня до этого, 9 ноября главврач больницы имени Мечникова писал, что ситуация с коронавирусом в больнице не просто тяжелая, а очень тяжелая. Врачи и медсестры – едва выдерживают эту вирусную атаку.

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