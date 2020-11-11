От коронавируса умер известный детский реаниматолог из Днепра
Умер заведующий реанимации новорожденных Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Борис Павленко. К сожалению, он не смог побороть коронавирус.
О смерти 58-летнего медика сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко в фейсбук.
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Он спасал людей от COVID-19, и смертельный вирус не простил ему. Вчера остановилось сердце врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных – Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все,
- написал Рыженко.
Много лет на нем была самая высокая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. "Невосполнимая утрата" – это не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств.
За 2 дня до этого, 9 ноября главврач больницы имени Мечникова писал, что ситуация с коронавирусом в больнице не просто тяжелая, а очень тяжелая. Врачи и медсестры – едва выдерживают эту вирусную атаку.
Что известно о COVID-19 у медиков
- За минувшие сутки, по состоянию на 11 ноября, COVID-19 заболели 493 медработника. В целом с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков.
- По меньшей мере 212 медработников умерли во время течения болезни.
- В мае COVID-19 признан профессиональной болезнью медицинских работников и работниц, а впоследствии Кабмин утвердил порядок осуществления страховых выплат медперсоналу или их семьям.
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