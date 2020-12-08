От коронавируса на Ровненщине умерла 14-летняя девочка
В Млиновском районе Ровенской области в результате осложнений коронавируса умерла 14-летняя девочка Она пробыла в реанимации всего 1 день.
14-летняя из села Приветное поступила в Млыновскую центральную районную больницу 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.
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В тот же день пациентку доставили в реанимацию областной детской больницы. Но 6 декабря состояние ребенка резко ухудшилось. Той же ночью девочка умерла.
От осложнений коронавируса умерла 14-летняя девочка из села Приветное, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности генетическую и сердечную,
– сообщила заместитель начальника облуправления здравоохранения Елена Гандзюк.
Согласно данным НСЗУ, с начала 2020 года от коронавируса в Украине умерли 4 ребенка до 9 лет и еще 16 детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет.
Всего за этот период в больницы были госпитализированы 7570 пациентов в возрастной категории 0 – 19 лет.
Коронавирус в Украине: основное
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 832 758 больных коронавирусом. 13 928 из них умерли, но 436 564 пациенты смогли одолеть болезнь.
- За прошедшие сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело – 12 860 против 10 811 соответственно.
- В больницы госпитализировали 1319 больных.
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