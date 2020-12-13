От коронавируса в мире умерли 1,6 миллиона человек, всего заразились 72 миллиона
С начала эпидемии COVID-19 в мире болезнь подхватили 72 172 270 человек. Из них по состоянию на 13 декабря выздоровели более 50 миллионов больных.
Согласно данным сайта Worldometer, число умерших от COVID-19 в мире достигло 1 603 472 человек.
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- На первом месте антирейтинга находятся США – заболели более 16,5 миллиона человек, число умерших превысило 305 тысяч.
- Второе место занимает Индия – более 9,8 миллиона больных, более 143 тысяч умерших.
- Третьему – более 6,8 больных и 181 тысяча умерших.
В Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 894 215 жителей страны, 15 154 умерли.
Эксперты прогнозируют, что при условии успешной массовой вакцинации пандемию COVID-19 удастся взять под контроль до конца лета 2021 года. Для этого в течение следующих 9 месяцев мир должен сосредоточиться на сотрудничестве.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использование
разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.
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