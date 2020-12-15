Красота – весьма относительное понятие, но состояние кожи – ее безусловный показатель! В погоне за красивой кожей мы часто тратим средства и силы напрасно, не понимая главного – кожа наш самый большой орган, а потому является отражением здоровья и общего состояния организма.

Не стоит мечтать о здоровой красивой коже, если у вас плохой иммунитет, недостаток микроэлементов и плохое питание. Сначала следует понять, как работает ваш организм и почему он подбрасывает сюрпризы в виде прыща на носу или синяков под глазами.

Что влияет на состояние вашей кожи

Здоровье кожи напрямую зависит от образа жизни человека: курение, плохой сон, фаст-фуд вместо полноценного приема пищи, кофе и бесконечное количество десертов – если такой перечень привычек присутствует в вашей жизни, организм точно не скажет спасибо, а кожа вряд ли будет идеальной.

Функции кожи гораздо шире, чем вам кажется

она участвует в водно-солевом обмене организма и терморегуляции;

является барьером от внешних факторов – химических и физических, в частности холода, солнца, ветра;

через кожу осуществляется дыхательная функция организма – она ​​способна поглощать кислород и выделять углекислый газ.

Поэтому так важно понимать, что красивая кожа – это не просто прихоть, это обязательное условие здоровья! Если у вас есть проблемы с кожей, например, акне – это сигнал о помощи и определенных нарушениях в организме. Часто причинами акне являются эндокринологические, гастроэнтерологические, гинекологические проблемы. Пусть врач поможет диагностировать именно ваши причины и займитесь лечением.

Цвет кожи, ее текстура, заметность возрастных изменений – на все это можно влиять, корректируя образ жизни! Эксперты не устают повторять: здоровый, сбалансированный рацион – вот в чем нуждается ваша кожа в первую очередь.

Баланс микроэлементов и витаминов, микрофлора кишечника и иммунитет – секреты здоровой красивой кожи.

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Почему кожа и кишечник – одно целое

Кишечник называют нашим первым мозгом. Он синтезирует серотонин и другие нейромедиаторы, которые синтезирует мозг. Между прочим, мозг и кожа развиваются из одного зародышевого слоя, поэтому мозг– кишечник-кожа тесно связаны. Состояние желудочно-кишечного тракта непосредственно сказывается на здоровье кожи. Несбалансированный рацион действует на кожу опосредованно – через печень, поджелудочную железу, желчный пузырь.

Так, например, для переваривания избытка жирной пищи желудочно-кишечный тракт должен работать в усиленном режиме, со временем это приводит к нарушению его функций. А это в свою очередь сказывается на состоянии кожи – меняется ее цвет, ухудшается тонус и эластичность.

Без достаточного количества потребления нужных микроэлементов и витаминов организм просто не способен нормально функционировать.

"Если основные компоненты пищи, такие как углеводы и жиры, в большинстве стран используются в изобилии, то потребление качественного белка животного происхождения недостаточно. Особенно неблагоприятная ситуация с витаминами, минералами и другими микронутриентами", – считает Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Анохина Галина Анатольевна.

Что надо знать о витаминах и микроэлементах

Витамины – это своеобразные сигнальные молекулы, которые запускают каскад тысячи биохимических реакций в каждой клетке нашего организма.

Витамины поступают в наш организм с пищей, если наш рацион однообразен или скупой, то логично, что в организме возникает дефицит. Для устранения дефицита витаминов и минералов создано огромное количество витаминно-минеральных комплексов, продуктов специального назначения, которые представлены смесями аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов, использование которых в определенной степени восполняет нехватку питательных веществ в организме.

Однако, научные исследования показывают, что созданные синтетическим путем витамины не всегда оказываются эффективными. Одновременно есть микроэлементы, которые наш организм просто не способен синтезировать самостоятельно! Примером могут служить каротиноиды, среди которых наиболее известен бета-каротин.

Так какой выход?

– Баланс!

По словам доктора медицинских наук Анохиной Галины Анатольевны, для здоровья организма, а затем и кожи, нужно обеспечить организм человека всеми необходимыми веществами, включая микронутриенты и минорные вещества. Сделать это можно выбрав персонифицированное питание с учетом возраста, пола, физической нагрузки, особенностей обмена веществ.

Простой способ держать руку на пульсе, то есть знать, что организм получает все необходимые вещества – Мультинутриентный функционально-пептидный комплекс Релайв Баланс.

Кому нужен комплекс

Релайв Баланс – это комплекс незаменимых аминокислот и пептидов с растительными компонентами в их естественном виде без термической обработки с сохранившимися регуляторными воздействиями на организм человека.



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Комплекс способствует восстановлению поврежденных клеток и клеточных органелл, включая ДНК и РНК, повышает антиоксидантную защиту от продуктов СРО, что является еще одним крайне важным условием здоровья кожи. В частности, для приостановления процессов старения.

Возрастные изменения заметны прежде всего на коже, но это лишь проявления начала старения организма. Настоящие изменения происходят внутри организма, поэтому влиять следует прежде всего на них.