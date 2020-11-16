Остановить заболевание невозможно, – инфекционист объяснил, для чего Украина локдаун
В Верховной Раде зарегистрировали постановление, рекомендующее Кабмину отменить карантин выходного дня. В Минздраве уже заявили, что говорить о результатах действенности можно минимум в конце ноября. О том, какие же ограничения могут сдержать эпидемию – читайте дальше.
Врач-инфекционист Сергей Крамарев считает, что карантин выходного дня малоэффективен. Ведь сложно представить, что вирус больше распространяется в выходные дни, чем в рабочие. Такое мнение он озвучил в эфире программы "О главном" на 24 канале.
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"Мне кажется, что в этом случае надо вводить или общий карантин, но с определенной компенсацией для предпринимателей. Чтобы люди могли выживать в этом карантине, или не вводить его вообще", – заявил врач-инфекционист.
Карантин не для того, чтобы ликвидировать заболевания. Это невозможно. Он дает возможность здравоохранении адаптироваться к количеству больных каждый день. Это только эта цель. Остановить заболевание просто невозможно,
– отметил Крамарев.
По его словам, в мире локдаун длится от 3 недель до месяца. Однако украинцы и государство не выдержат, поэтому необходимы меры в экономическом вопросе.
"Я бы запретил заведения, где есть скопление людей, где ношение масок и других мер безопасности не соблюдаются. Я имею в виду, ночные клубы, фитнес, спортивные залы. А физические нагрузки – это форсированный выдох, то есть вирус распространяется на большее расстояние", – объяснил эксперт.
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Крамарев пояснил: "Штрафы не очень помогут. Мне кажется, людям надо более реалистично показывать, например, социальными роликами, к чему может привести это заболевание. Не просто говорить, сколько заболело людей, а показывать больницы, больных, последствия ... А это заболевание может привести к смерти, к инвалидности и так далее".
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