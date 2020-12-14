Ученые имеют все больше оснований считать, что несмотря на респираторные признаки и передачу, СOVID-19 является аутоиммунным заболеванием. На это указывают осложнения, которые вызывает в организме коронавирус.

Что такое аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные болезни – это болезни при которых иммунитет организма действует не против постороннего соединения, вируса или антигена, А против клеток собственного организма. В случае коронавирусной болезни, ученые заметили определенную закономерность: у многих людей, инфицированных коронавирусом, развивается миокардит – воспаление сердца. Осложнение было даже у людей с легким течением болезни, пишет медицинский обозреватель Elemental.

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Кроме того, 60% пациентов с COVID-19 имели активный миокардит через два месяца после инфекции. Пока что ученые не имеют однозначного объяснения, почему миокардит возникает у больных коронавирусом. Одна из гипотез ученых – это аутоиммунная реакция организма.

COVID-19 разделяет подобный воспалительный иммунный ответ с антивоспалительными и аутоиммунными состояниями,

– сообщил профессор инфекционных болезней и вакцинологов в Школе общественного здоровья в Беркли Джон Шварцберг.

Ложная идентификация

Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и рассеянный склероз, определяются этим неподходящим воспалением и следствием его повреждения.

Что касается COVID-19 и миокардита, ученый отметил, что SARS-CoV-2 заставляет иммунную систему неправильно определить что-то в клетках сердца как опасное. Эта ложная идентификация приводит к воспалению.

Исследование опубликовано в Journal of Immunology свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 может вызвать ложную атаку иммунной системы организма на собственные клетки и ткани в сердце, мозге и других местах.

Они считают, что автоиммунитет может объяснить, как вирус наносит такой широкомасштабный и непредсказуемый ущерб. Понимание этих аутоиммунных процессов может быть ключом к предотвращению этого вреда и спасению жизни.

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Другие осложнения

Эксперты также установили, что реакция иммунной системы на SARS-CoV-2 может изменить мозговую деятельность таким образом, что нарушает сон и бодрствование.

В октябре исследования Nature Immunology изучило активность иммунных клеток и антител среди людей с тяжелым течением COVID-19. Они обнаружили некоторое поразительное сходство с аутоиммунными заболеваниями.