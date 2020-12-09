Опубликовали полные промежуточные данные о безопасности и эффективности оксфордской вакцины против COVID-19, которую производит компания AstraZeneca. Эффективность вакцины составляет 62-90% в зависимости от дозировки.

Что это за вакцина

Для создания оксфордской вакцины против COVID-19 был использован аденовирус шимпанзе, который содержит ген S-белка (шипоподобного белка) коронавируса. В организме человека с участием этого гена происходит синтез белка коронавируса, иммунитет учится распознавать его.

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Как происходило исследование

В третьей фазе исследования приняли участие почти 24 тысячи человек из Великобритании, Бразилии, Южно-Африканской Республики. Изначально планировалось испытание одной дозы вакцины, однако во время первой фазы исследования было показано, что вакцинация эффективнее, если проводить ревакцинацию. Все участники последней фазы исследования получили по две дозы вакцины.

Побочные реакции оксфордской вакцины

Серьезные побочные эффекты, которые могли быть связаны с вакцинацией, в течение 3 месяцев развились у трех участников исследования. Они были обнаружены у одного участника, который получил вакцину (у него был диагностирован поперечный миелит), у другого – из группы плацебо и еще одного, информация о принадлежности которого к какой-либо группе еще скрыта. Все участники выздоровели.

Эффективность оксфордской вакцины

Всего за период, который охватывает отчет, COVID-19 заболел 131 человек: 30 человек (0,5%) в группе людей, привитых настоящей вакциной, и 101 (1,7%) из контрольной группы, получившей плацебо.

Сейчас вакцина демонстрирует эффективность у 62% для людей, получивших две полные дозы. Участники, которые при первой вакцинации получили половинную дозу, оказались более защищенными: для них эффективность прививки составила 90%. Из 1 367 лиц, привитых по этой схеме, заболели трое (0,2%), а в группе плацебо – 2,2%.

На этот момент нельзя сделать вывод о том, насколько эффективна вакцина для людей в возрасте старше 55 лет, поскольку в этой возрастной группе было слишком мало случаев инфекции.

Авторы исследования попросили 6 638 участников исследования в Великобритании еженедельно проходить ПЦР-тест на SARS-CoV-2, чтобы выявлять бессимптомные случаи инфекции. За период, охватывающий отчет, таким образом было выявлено 69 зараженных: 29 привитых и 40 в группе плацебо.

В соответствии с промежуточными расчетами, люди, которые получили половинную дозу при первой вакцинации, были защищены от бессимптомного COVID-19 на 59%. В группе, получившей полную дозу, этот показатель был намного ниже – 4%. За период наблюдения всего 10 участников исследования были госпитализированы, все они получили плацебо.

Ученые подчеркивают, что данные о бессимптомных и тяжелых формах болезни требуют уточнения. Они добавляют, что сейчас неизвестна продолжительность защиты от инфекции, которую дает вакцина.