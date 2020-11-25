С начала пандемии коронавируса более 50 тысяч украинцев отбыли оплачиваемую самоизоляцию. Среди них было 10 тысяч медиков.

Самоизоляцию оплачивали за деньги Фонда социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Важно Мест нет: куда будут развозить больных на COVID-19 из областных больниц

Сейчас Фонд принял на оплату более 300 тысяч дней изоляции на сумму более 60 миллионов гривен.

Как происходит оплата самоизоляции

Фонд компенсирует заработок, который человек потерял во время самоизоляции. Возмещение стартует с 6 дня карантина, а первые 5 дней оплачивает работодатель.

Чтобы получить деньги, нужно показать больничный листок с указанием причины нетрудоспособности – самоизоляции.

Чтобы открыть больничный, необходимо по телефону обратиться к семейному врачу.

Затем больничный надо передать работодателю, который оформит заявление и отправит его в Фонд.

Важно! Все процедуры для получения денег можно сделать дистанционно.

Коронавирус в Украине: статистика