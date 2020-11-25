Оплачиваемая самоизоляция при COVID-19: сколько украинцев уже отбыли карантин
С начала пандемии коронавируса более 50 тысяч украинцев отбыли оплачиваемую самоизоляцию. Среди них было 10 тысяч медиков.
Самоизоляцию оплачивали за деньги Фонда социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
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Сейчас Фонд принял на оплату более 300 тысяч дней изоляции на сумму более 60 миллионов гривен.
Как происходит оплата самоизоляции
Фонд компенсирует заработок, который человек потерял во время самоизоляции. Возмещение стартует с 6 дня карантина, а первые 5 дней оплачивает работодатель.
- Чтобы получить деньги, нужно показать больничный листок с указанием причины нетрудоспособности – самоизоляции.
- Чтобы открыть больничный, необходимо по телефону обратиться к семейному врачу.
- Затем больничный надо передать работодателю, который оформит заявление и отправит его в Фонд.
Коронавирус в Украине: статистика
- В течение октября и ноября в Украине зафиксировали стремительный рост нового количества больных СOVID-19.
- Например, за сутки 24 ноября обнаружили 13 881 тысячу больных.
- Всего с начала пандемии заразились 661 858 человек.
- Однако более 307 тысяч пациентов выздоровели. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 11 492 украинца.
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