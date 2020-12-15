Опять передумали: эффективность российской вакцины против COVID-19 упала до 91,4%
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" оценили ее эффективность в 91,4%. Вместе с тем раньше они сообщали, что она составляет 96,2%.
После анализа данных третьей (то есть финальной) контрольной точки клинических испытаний вакцины "Спутник-V" ее эффективность оценили в 91,4%. Об этом разработчики препарата сообщили на своем официальном аккаунте в твиттере.
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До отметки в 91,4% российские ученые пришли после изучения данных 22 714 добровольцев двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования через 3 недели после того, как им ввели первую дозу препарата или плацебо, а затем вторую. Вместе с тем не уточняется, сколько дней прошло с момента второй прививки.
Результаты исследования российской вакцины
- В итоге исследователи обнаружили среди добровольцев 78 подтвержденных случаев коронавируса.
- 62 из них были в группе плацебо, а еще 16 – в группе привитых настоящей вакциной.
- Соотношение контрольной группы к тем, кому вводили сам препарат – 1 к 3.
- По словам разработчиков, среди участников, которым вводили плацебо, было 20 тяжелых больных коронавирусом. В то же время среди людей, которые прививались "Спутник-V", тяжелого течения болезни не было.
Поэтому, ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, где разработали препарат, планируют составить отчет и подать заявку на ускоренную регистрацию вакцины за границей.
Почему к вакцине "Спутник-V" низкое доверие
В начале сентября россияне опубликовали первые результаты испытаний в научном журнале, но в статье были замечены статистические аномалии. Это вызвало сомнения в научном сообществе и недоверие к этому препарату. Ряд стран отказались от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях.
Экспертов беспокоит также и то, что вакцинация профессиональных групп риска в стране началась до окончания клинических исследований.
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