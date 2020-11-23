ЮНИСЕФ хочет оперативно доставить вакцины от COVID-19 в 92 страны мира в рамках механизма COVAX. Для этого детский фонд ООН договаривается о сотрудничестве с более 350 партнерами.

Вакцину в страны с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Всего вакцину планируют транспортировать в 93 страны мира. По этому поводу детский фонд ООН контактирует с более чем 350 партнерами.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для этого. Кроме того, с ними обсудили пути транспортировки примерно 2 миллиардов доз вакцины в 2021 году. Еще 1 миллиард доз вакцины планируют доставить морем.

Вскоре ЮНИСЕФ проведет оценку имеющихся транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.

Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой крупной и самой быстрой подобной операцией.

Обратите внимание! 18 ноября глобальный механизм COVAX (Фонд глобального доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса после того, как ее зарегистрируют.



В Минздраве прогнозируют, что соглашение с Фондом подпишут до 7 декабря. А в СНБО надеются сделать прививку всему населению Украины до конца 2021 года. Больше о вакцинах против COVID-19 читайте по ссылке.