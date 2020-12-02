Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории опасных наркотиков в мире. В частности, среди них был и героин.

Комиссия по наркотическим средствам рассмотрела ряд рекомендаций ВОЗ по реклассификации каннабиса и его производных. Об этом сообщили на сайте The New York Times.

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Символическая победа

Решение ООН является символической победой для сторонников изменения политики в отношении медицинского каннабиса. Эксперты подтвердили, что одобрение рекомендации не будет иметь непосредственные последствия для ослабления международного контроля. Правительства, как и раньше, будут иметь право относительно того, как классифицировать каннабис.

Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире,

– отметил журналист Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль.

Споры в странах

Однако голосование задерживается. Ведь соответствующее решение вызвало большие споры во многих странах. Соединенные Штаты Америки, европейские и некоторые другие страны поддержали предложение. В то же время выступили против:

Китай;

Египет;

Нигерия;

Пакистан;

Россия.

Украина от голосования воздержалась

Украина воздержалась от голосования. Прежде всего, потому, что запрет на использование конопли часто тормозит процесс изучения.

Медицинский потенциал каннабиса

Представитель Марша свободы Тарас Ратушный отметил, что легализация медицинского каннабиса – это не свободная торговля косяками. "Это о возможности создавать безопасные и удобные формы лекарств, а также контролировать этот процесс", – также добавил.

Он пояснил, что использование травы в натуральном виде не всегда может помочь больному человеку: "Употребление соцветий каннабиса через дым или пар и даже кустарный метод экстракции – это лишь мизерная часть того, что может предложить марихуана в медицинской сфере. Большинство препаратов с каннабисом требуют четких фармацевтических технологий".