В Украине заработал сервис онлайн-психотерапии Tell.me. Это платформа, которую создал Институт когнитивного моделирования совместно с Министерством здравоохранения Украины еще весной. Все для того, чтобы украинцам было проще решать свои психологические проблемы в условиях карантина.

Почему онлайн-сеанс комфортней

Люди, которые уже успели побывать на таком сеансе отметили, что это значительно удобнее, чем в реальности. В ходе онлайн-общения большинство людей чувствует себя комфортнее, сообщает 24 канал.

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"Мне кажется, что так гораздо эффективнее, потому что мне не приходится постоянно держать зрительный контакт с человеком. Мне приходится постоянно придумывать, как мне сесть, какие жесты сделать, чтобы она ничего не заподозрила, не стала смеяться надо мной или еще что-то подобное", – объяснила пациентка Олеся.

Кроме того, она столкнулась с непониманием со стороны взрослых. Мол, многие не воспринимал ее проблемы серьезно. Психотерапевт Спартак Суббота считает, что это довольно типичное явление для украинского общества – преуменьшать опасность депрессии и других ментальных проблем. Однако, по его мнению, сейчас такое отношение к психическому здоровью становится все менее актуальным.

"Мы стремимся к тому, чтобы изменить и развивать культуру психологической помощи. Люди начинают обращаться, думают, что один раз обратятся, посмотрят, что будет. Если они получают положительный эффект, что происходит почти во всех случаях, в них растет кредит доверия к психологической помощи и они начинают заниматься психическим здоровьем", – отметил эксперт.

Что известно о подобных сервисах

Сервис от Минздрава не единственный в Украине. Ирина Лысенко создала собственный – Goodo в Днепре. Идея возникла после того, как ей самой понадобилась помощь, но попасть на прием онатак и не смогла. А потом спрос оказался настолько большим, что они получили обращение даже из-за границы.

Географически у нас даже есть обращение из Испании и Великобритании. Мы работаем со всей Украиной. Психологи со всей Украины тоже сотрудничают с нами,

– сказала Лысенко.

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Когда необходимо именно общение вживую

Конечно же, не все психологические проблемы можно решить с помощью онлайн-консультаций. Специалисты отметили, что есть случаи, когда общение вживую необходимо.

Безусловно, это все, что касается медицинских проблем, связанных с психиатрией или с проблемами зависимости. Это проблемы суицидального поведения также. Все эти проблемы требуют очень внимательного и последовательного сопровождения, иногда даже надзора со стороны специалиста, врача,

– заметил психотерапевт Дмитрий Довгенко.

Из-за коронавируса украинцы чаще всего обращаются к психологам с такими симптомами:

тревожность;

панические атаки;

ипохондрия.

Сами же психологи еще раз подчеркнули, что игнорировать психологические проблемы опасно, ведь своевременная помощь специалистов может спасти жизнь.