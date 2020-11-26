Ученые сообщили, что ошиблись в дозировке во время испытаний. Это стало причиной разницы в эффективности вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Объяснение ошибки опубликовали уже после того, как компания и университет заявили о високоефективности вакцины. В частности, в первом заявлении говорилось, что группа добровольцев, получивших меньшую дозу, показала гораздо выше показатели защищенности, чем добровольцы, которые получили две полные дозы. По словам AstraZeneca, в группе низких доз вакцина оказалась эффективной на 90%. В группе, получившей две полные дозы, эффективность вакцины составляет 62%.

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Что случилось? Как ошиблись ученые?

Но в заявлении 25 ноября, Оксфордский университет признал, что в некоторых флаконах, которые использовали в испытании, не было нужной концентрации вакцины, а затем некоторые добровольцы получили половинную нужной дозы. То есть, если препарат ввести в полном объеме – эффективность будет выше!

В университете заявили, что обсудили проблему с органами регулирования и согласились завершить поседнюю стадию исследования двумя группами.

Отчет AstraZeneca: не менее 2 741 человека получили половину дозы, а затем полную дозу вакцины. В то же время 8 895 добровольцев получили 2 полные дозы.

Путаница из-за возраста участников испытаний

Еще один фактор: в группе добровольцев не было людей старше 55 лет. Это важно учитывать, ведь у молодых людей, как правило, сильнее развивается иммунный ответ, чем у пожилых, поэтому возможно, что именно молодой возраст участников в группе с низкой дозой, а не сам размер дозы привел к высокой эффективности препарата.

Вы взяли два исследования, в которых использовались различные дозы, и получили композицию, которая не представляет ни одну из доз. Я думаю, что многие люди увидят в этом проблему,

– заявил Дэвид Солсбери, научный сотрудник глобальной программы здравоохранения в центре Chatham House.

Подробная информация о результатах испытаний будет опубликована в медицинских журналах и предоставлена ​​органам регулирования Великобритании, чтобы они могли решить, разрешать ли прививки вакциной.

Что надо знать о вакцине от AstraZeneca

Разработка вакцины длилась примерно 10 месяцев. Над ней работали Оксфордские ученые.

23 ноября AstraZeneca сообщила об эффективности вакцины в среднем на 70%. Эффективность выросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу. На момент объявления результатов исследования не было понятно, почему так произошло. Теперь же ученые объяснили, что произошла ошибка в дозировке.

Оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем вакцины-кандидаты других компаний.

Британия уже заказала 100 милионов доз этой вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 миллионов человек. Сейчас готовы уже около 4 миллионов доз для прививки.

Три этапа исследований прошли также вакцины компаний Pfizer и Moderna. Их эффективность более 90%. Чтобы узнать больше о готовности вакцины против коронавируса – читайте новости по тегу Вакцинация.