Украина сможет получить вакцину AZD1222 против коронавируса COVID-19, которую производит Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca не ранее августа 2020 года. Вакцина будет доступна только в июне.

Компания опубликовала карту, где указано, что вакцина станет доступной в июне 2021 года, согласно механизму COVAX. Об этом говорится на сайте AstraZeneca.

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По контракту с Еврокомиссией Украина сможет получить вакцину только в августе. К слову, AZD1222 показала эффективность в борьбе с болезнью на 70%.

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70%", – сообщают в компании.

Карта, как страны смогут получить вакцину AZD1222 / AstraZeneca

К слову, оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две других. Сейчас в Великобритании готовы до 4 миллионов доз. Однако сперва вакцину должны одобрить регулирующие органы. Вероятно, что это произойдет в ближайшие недели.

Что такое COVAX?

Это инициатива глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Основная его цель – ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать равный и справедливый доступ для каждой страны мира.

Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.