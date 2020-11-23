По состоянию на 23 ноября в мире подтвердили почти 59 млн случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии вирус унес жизни более 1,3 миллиона человек.

Инфекцию побороли около 40 миллионов человек. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире около 20 миллионов жителей планеты. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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Страны с наибольшим количеством больных COVID-19:

США – 12 588 661;

Индия – 9 140 312;

Бразилия – 6 071 401;

Франция – 2 140 208;

Россия – 2 089 329.

Где больше всего смертей от коронавируса:

США – 262 696;

Бразилия – 169 197;

Индия – 133 773;

Мексика – 101 676;

Великобритания – 55 024.

Украина находится на 17 месте в списке стран с высокой заболеваемостью COVID-19.

Лидеры по количеству людей, которые выздоровели:

Индия – 8 562 641;

США – 7 452 540;

Бразилия – 5 432 505;

Россия – 1 595 443;

Аргентина – 1 195 492.

К слову, страны мира всеми способами пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции, в частности ввели карантинные ограничения. Ряд европейских стран, в частности Франция, Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Польша ввели частичный локдаун.

В Украине же надеются не вводить жесткий карантин, по крайней мере правительство говорит, что экономика этого не выдержит.

Надеждой всего мира является вакцина против коронавируса. Так, 16 ноября американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что ее вакцина-кандидат против COVID-19 эффективна на 94,5%.

Также 18 ноября американский медицинский гигант Pfizer, который разрабатывает вакцину вместе с немецким BioNTech, подтвердил 95% эффективность своей вакцины.

Поможет ли вакцина быстро преодолеть пандемию – читайте в материале сайта 24 канала.