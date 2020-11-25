Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже уволились около 34 тысяч медработников с начала эпидемии коронавируса в Украине.

Это количество является приблизительным, ведь, по словам министра, посчитать сейчас всех сложно. Об этом он рассказал в ток-шоу на "5 канале".

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Он добавил, что Минздрав сможет подсчитать точное количество со всеми статистическими данными, когда закончится 2020 год. Тогда можно будет сравнить и проанализировать, какое количество работников полностью ушло из системы здравоохранения.

Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не располагаю на это время точной информацией относительно количества уволенных, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения,

- сказал Максим Степанов.

Глава Минздрав отметил, что необходимо посмотреть, по какой причине медработники увольняются.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оцененной так, как она в том нуждается", – отметил он.

По состоянию на 25 ноября в Украине заболели коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случаая от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки в стране подтвердили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 615 медработников.



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