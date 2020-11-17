Больные COVID-19 во всем мире сталкиваются с долгосрочными последствиями заболеваниями: новые симптомы проявляются даже через несколько месяцев после выздоровления. В том числе – потеря волос.

Последние месяцы все больше появляется сообщений о том, что одним из последствий COVID-19 вместе с потерей обоняния, кашлем и слабостью может быть облысение.

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В частности, об этом заявляли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Из 63 пациентов, попавших в исследование, 9 мужчин и 5 женщин сообщили о потере волос через два месяца после появления симптомов коронавирусной инфекции.

Почему коронавирус вызывает облысение

Врачи считают, что облысение может вызвать не сам вирус, а мощный стресс, с которым сталкивается больной. COVID-19 оказывает на организм человека как прямое, так и косвенное влияние.

Этот механизм еще не изучен до конца, однако точно известно, что потеря волос – это аутоиммунный процесс. То есть иммунитет атакует собственные волосы, и сильный стресс может запустить этот механизм.

Сколько людей сталкивались с такой ​​проблемой

В настоящее время нет точных данных о том, сколько людей, переболевших COVID-19 столкнулись с проблемой потери волос, однако из разных стран появляются сообщения о том, что это довольно распространенная проблема.

В августе специалисты Медицинской школы Университета Индианы провели опрос в Facebook среди 1500 пациентов, которые официально считаются здоровыми, но по-прежнему страдают от долгосрочных последствий перенесенной инфекции. Ученые сообщили, что люди испытывают проблемы с концентрацией внимания, памятью, страдают от бессонницы, у них ухудшаются зрение. Около трети опрошенных сообщили о потере волос.