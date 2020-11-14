Ограничения на выход из дома: Австрия вводит жесткий локдаун
В Австрии вводят жесткий общенациональный карантин. В частности, людям нельзя будет выходить из дома более 1 раза. Локдаун будет действовать с 17 ноября до 6 декабря.
Новые ограничения значительно жестче, чем были раньше. О введении локдауна объявил Канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Kurier.
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Какие ограничения ввели
- Австрийские школы перейдут на дистанционное обучение.
- Торговля будет запрещена, кроме продуктовых магазинов, аптек и тому подобное.
- Заведения общественного питания также закроют.
- За сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком.
- Кроме того, ввели круглосуточное ограничение на выход из дома: выходить можно только при крайней необходимости.
При каких случаях можно выходить из дома
- Посещение врача,
- Закупка продуктов или медицинских препаратов,
- Работа, которую невозможно перевести на дистанционный режим,
- Уход за пожилыми родственниками,
- Прогулка с целью занятий спортом, выгула домашних животных или для психологической разгрузки.
Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем,
– подчеркнул Курц.
По словам Канцлера, локдаун ввели, чтобы поддержать распространение коронавирус на низком уровне в течение длительного времени.
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Коронавирус в Австрии: статистика
- С начала пандемии в Австрии зафиксировали более 198 тысяч новых случаев COVID-19.
- Выздоровели уже более 119 тысяч австрийцев, умерли от осложнений инфекции и сопутствующих болезней – более 1700 человек.
- За сутки 13 ноября в стране диагностировали около 9 тысяч новых случаев коронавируса.
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