В Австрии вводят жесткий общенациональный карантин. В частности, людям нельзя будет выходить из дома более 1 раза. Локдаун будет действовать с 17 ноября до 6 декабря.

Новые ограничения значительно жестче, чем были раньше. О введении локдауна объявил Канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Kurier.

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Какие ограничения ввели

Австрийские школы перейдут на дистанционное обучение.

Торговля будет запрещена, кроме продуктовых магазинов, аптек и тому подобное.

Заведения общественного питания также закроют.

За сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком.

Кроме того, ввели круглосуточное ограничение на выход из дома: выходить можно только при крайней необходимости.

При каких случаях можно выходить из дома

Посещение врача,

Закупка продуктов или медицинских препаратов,

Работа, которую невозможно перевести на дистанционный режим,

Уход за пожилыми родственниками,

Прогулка с целью занятий спортом, выгула домашних животных или для психологической разгрузки.

Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем,

– подчеркнул Курц.

По словам Канцлера, локдаун ввели, чтобы поддержать распространение коронавирус на низком уровне в течение длительного времени.

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