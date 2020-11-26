Власть не смогла решить проблему с обеспечением кислородом больниц для больных коронавирусом. Несмотря на это, в правительстве надеются, что спасти ситуацию еще можно.

Кислород – проблема, которую мы упустили

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Гордон". Он считает, что за ситуацию с кислородом ответственные, как центральные, так и местные уровни власти.

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Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится,

– отметил Тимошенко.

Представитель Офиса Президента считает, что это "солидарная ответственность" и объяснил, что несмотря на то, что ответственный за противодействие коронавирусу – Министерство здравоохранения, в Украине децентрализация власти, а она предполагает ответственность на местах.

Именно из-за недостатка кислорода Степанова могут уволить

Поэтому, нет ответственного за весь процесс. По его мнению, в этом была вся проблема. Он также допустил, что из-за этой проблемы могут быть сделаны кадровые перестановки.

К слову, в СМИ со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента сообщили, что Степанова планируют уволить до конца 2020 года, а кандидата на эту должность вроде уже ищут.