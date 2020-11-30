Центр контроля и профилактики заболеваний Соединенных Штатов Америки (CDC) расследовал вспышку COVID-19, связанную с празднованием свадьбы, которая состоялась 7 августа в маленьком городке Миллинокет (4500 жителей). Детальный анализ сумел воспроизвести распространение вируса среди жителей.

На свадьбе был всего лишь один носитель вируса, первых двоих больных обнаружили 12 августа. Впоследствии установили, что инфицировались 30 человек (из 55 присутствующих). Предпосылки вспышки описали в отчете CDC.

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Как коронавирус передается в маленьком городке / Фото CDC

Никто из умерших не был на свадьбе

Одна из гостей, имея симптомы заболевания, посетила собрание в школе, как следствие – 2 учителей заразились. Еще один из гостей заразил своего отца, который работает в доме для пожилых людей. Имея симптомы, тот все равно ходил на работу и заразил 38 человек, – 6 из них умерли, так как были в группе риска – старшего возраста.

Еще один гость работал в исправительной колонии – он инфицировал 82 человек.

В CDC отметили, что никто из умерших и из тех, кто попал в больницы с тяжелым течением, не были на самой свадьбе, но прямо или непосредственно контактировали с гостями.

К тому же аналитики установили, что мероприятие проводили с нарушением карантинных требований: гости находились на празднике без масок и не соблюдали социальную дистанцию.