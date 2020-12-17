Еще задолго до пандемии жизнь в одиночестве рассматривалась, как проблема и угроза для жизни и здоровья, о чем свидетельствовали многочисленные исследования. Благодаря ученым у одиночек появился повод для сдержанного оптимизма.

Ученые проанализировали данные 40 тысяч человек из UK Biobank – масштабной биомедицинской базы, которая содержит медкарты полмиллиона жителей Великобритании, пишет Nature Communications.

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Как происходило исследование

В выборку попали люди 40-69 лет, которые проходили тестирование, которое включало вопросы о том, чувствуют ли они себя одинокими. Среди них 13,1% участников ответили положительно в основном это были женщины – 61,37% против 38,63% мужчин.

Затем исследователи сопоставили снимки МРТ мозга у одиночек и тех, кто постоянно живет с кем-то, изучив объем серого вещества в 100 участках головного мозга, связанных между собой.

Одинокие люди имеют лучшую фантазию

Результаты выявили у одиноких людей наибольший объем серого вещества и повышенную активность в тех участках мозга, которые связались в так называемую сеть пассивного режима работы или сеть по умолчанию. Она активизируется в те моменты, когда человек ничем не занят и мечтает, вспоминает и использует творческое воображение.

Почему так происходит

По мнению ученых, у одиночек сеть пассивного режима работы мозга более развита из-за того, что у них больше возможностей для неспешных размышлений.

Это может означать, что у таких людей творческий потенциал может быть выше по сравнению с тем, кто живет с семьей. Однако неизвестно, атрофируются ли при этом у одиночек участки мозга, отвечающие за социальные связи.