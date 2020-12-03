Препарат, который разработали для лечения бактериальных инфекций, продемонстрировал способность усиливать метаболизм и замедлять увеличение веса во время употребления жирной пищи.

Ученые из UNICAMP провели исследование на мышах. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

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Профессор Университетского Института биологии и главный исследователь проекта Марсело Мори рассказал, что использование эноксацина на мышах привело к тому, что белая жировая ткань животных стала вести себя как коричневая, то есть начала сжигать калории для получения тепла. Но этот эффект наблюдался только тогда, когда животные подвергались холоду.

Эноксацин – что это за препарат Это антибиотик широкого спектра действия, который не применялся в клинической практике, поскольку на рынке существуют более эффективные препараты того же класса (фторхинолоны).

Грызунам препарат вводили путем внутрибрюшной инъекции. Поскольку пероральное введение этого антибиотика вредно для микробиоты кишечника, это могло повлиять на результаты.

Всего во время экспериментов протестировали несколько различных протоколов. Во время одного из них исследователи в течение месяца до начала лечения эноксацином кормили группу грызунов пищей с высоким содержанием жира. Затем мышам давали препарат 1 раз в день с понедельника по пятницу в течение 10 недель, но продолжали кормить их жирной пищей. В конце концов, контрольная группа животных, которым давали плацебо, начала весить больше в среднем на 13 грамм. При этом те мыши, которые получали антибиотик, стали тяжелее на 8 грамм.

Кроме этого, лечение также привело к усилению чувствительности к инсулину и толерантности к глюкозе.

Однако благоприятное влияние на метаболизм наблюдалось лишь тогда, когда грызуны подвергались легкому холодному стрессу (около 24°С) или сильному холодному стрессу (в диапазоне 6°С). Когда же температура составляла около 30° С, которая является идеальной для этих мышей, эноксацин не демонстрировал способность активировать термогенез.

Тот факт, что препарат не действует при термонейтральности, уменьшает его потенциал для использования в качестве единственного лечения ожирения, но он может помочь нам понять механизмы, участвующие в процессе, или использоваться в качестве вспомогательного средства,

- добавил Мори.

В дальнейшем ученые рассчитывают найти молекулу с еще более мощным термогенным действием и без побочных эффектов антибиотика.