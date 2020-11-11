Бердянский мясокомбинат полностью открыл свое производство для украинцев.

Теперь можно увидеть, из каких ингредиентов и в каких условиях делают колбасы и сосиски, об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Украине произошла потребительская революция, запуск Virobnik.ua

Бердянский мясокомбинат сделал производство колбас и сосисок прозрачным с помощью сервиса Virobnik.ua, на котором уже можно посмотреть видео создания трех видов мясной продукции комбината, а также видео создания других продуктов питания и непищевых продуктов ежедневного употребления.

Как отметил вдохновитель проекта Virobnik.ua Виталий Ермак, производство мясных продуктов вызывает у потребителей больше всего вопросов, ведь люди подозревают, что при создании колбас и сосисок производители используют некачественное сырье и делают это в ненадлежащих условиях.

Бердянскому мясокомбинату первому удалось развенчать миф о колбасе из туалетной бумаги. Ждем, сделают ли это другие производители. Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал 5 молочных компаний за обман на 30 миллионов гривен.

Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве. Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад и пока встречает сопротивление со стороны многих производителей.

Как рассказывал вдохновитель проекта Виталий Ермак, главная задача проекта – не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей, как производится тот или иной продукт.

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