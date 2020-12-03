Мертвые с живыми в одной палате: Степанов отреагировал на ситуацию в больнице Одессы
Родственники пациентов опубликовали шокирующие фото с одесской больницы для больных коронавирусом COVID-19. Там тела умерших часами лежат и в палатах, и в коридорах. Сейчас территорию у медицинского учреждения охраняют нацгвардийци.
Ведь накануне возмущены родственники госпитализированных пытались прорваться в больницу. Ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал Максим Степанов, глава Минздрава.
К теме В Одессе тела мертвых по несколько часов лежат в отделениях с живыми пациентами, – жуткие фото
Министр подчеркнул, что накануне общался с новым председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию по фактам, о которых говорят, в частности, волонтеры.
"Все цифры, о которых мы говорим, это то, что заполняют непосредственно главные врачи. Какое количество свободных мест – эту информацию собираем ежедневно МЗ непосредственно из больниц", – отметил Степанов.
Разумеется, иногда возникают вопросы в некоторых больницах. Есть напряженная ситуация в Одессе и в Черкассах. Поэтому я обращаюсь к местной власти, их обязательства – обеспечить их кислородными точками и концентраторами,
– добавил чиновник.
И заверил, что дополнительные деньги, о которых просили на эти цели в регионах, были выделены: сначала в начале октября, потом еще 571 миллион и 895 миллионов недавно.
По просьбе Степанова, одесскую больницу №5 в ближайшее время посетит глава ОГА. Он поедет туда вместе с мэром города, чтобы воочию посмотреть, что происходит.
Новость дополняется ....
Поделиться новостью
-
В ВОЗ изучают необходимость е-сертификатов вакцинации для путешествийсегодня , 19:10
-
Новости о коронавирусе 26 ноября: рекордные показатели Украины, Аваков выступил за локдаун27 ноября , 06:05
-
Это недопустимо: в Офисе президента отреагировали на трагическую гибель пациентов в Жовкве29 ноября , 14:47