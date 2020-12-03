Родственники пациентов опубликовали шокирующие фото с одесской больницы для больных коронавирусом COVID-19. Там тела умерших часами лежат и в палатах, и в коридорах. Сейчас территорию у медицинского учреждения охраняют нацгвардийци.

Ведь накануне возмущены родственники госпитализированных пытались прорваться в больницу. Ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал Максим Степанов, глава Минздрава.

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Министр подчеркнул, что накануне общался с новым председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию по фактам, о которых говорят, в частности, волонтеры.

Справка. О ситуации в больнице №5 рассказала волонтер, к которой обращаются за помощью родные больных. Они говорят, что люди умирают просто в общих палатах из-за недостатка кислорода и нехватка врачей.

"Все цифры, о которых мы говорим, это то, что заполняют непосредственно главные врачи. Какое количество свободных мест – эту информацию собираем ежедневно МЗ непосредственно из больниц", – отметил Степанов.

Разумеется, иногда возникают вопросы в некоторых больницах. Есть напряженная ситуация в Одессе и в Черкассах. Поэтому я обращаюсь к местной власти, их обязательства – обеспечить их кислородными точками и концентраторами,

– добавил чиновник.

И заверил, что дополнительные деньги, о которых просили на эти цели в регионах, были выделены: сначала в начале октября, потом еще 571 миллион и 895 миллионов недавно.

По просьбе Степанова, одесскую больницу №5 в ближайшее время посетит глава ОГА. Он поедет туда вместе с мэром города, чтобы воочию посмотреть, что происходит.

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