В одесской больнице критическая ситуация с больными COVID-19. Возле больницы образовались очереди "скорых" с больными COVID-19, а медики не справляются с нагрузкой. Из-за чего пациенты умирают просто в палатах от недостатка кислорода, а их тела по нескольку часов лежат рядом с живыми.

Мертвые рядом с живыми

Очевидцы опубликовали фото с погибшими в социальную сеть – мертвые как в палатах, так и в коридорах, пишет ТСН. Информацию подтвердил киевлянин Иван Кудрянский, его родители сейчас лечатся в этой больнице.

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Именно они сделали фото, которые вызвали шквал возмущения в сети. На фото – тела умерших пациентов в палатах и коридорах.

Фото ужасные, на них мертвые люди, которые умерли от коронавируса и умерли не в реанимации, а просто в отделении. Меня больше всего напугало то, что говорится о том, что система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу это вранье. На сегодня этого нет,

– сказал Иван Кудрявский.



Трупы умерших в холле больницы / Фото texty.org.ua

В больнице критически не хватает кислорода

Кроме того, волонтеры рассказали, что пробовали помочь больнице с кислородом.

Они задыхаются там, в больнице не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подсоединила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди,

– рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова.



Тела умерших, по словам очевидцев, могут стоять в холлах целый день / Фото texty.org.ua

Позиция больницы

В больнице признали, что фото настоящие. Но объяснили, что заведение открыли только на прошлой неделе, однако за двое суток новое коронавирусное отделение на 90 коек полностью заполнили. Медперсонала не хватает, поэтому даже мертвых не успевали забирать из общей палаты.

Чтобы работа больниц не остановилась полностью, город просит в области привлечь медперсонал из районов.